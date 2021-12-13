Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о травме, которую получил на Гран-при Канады в конце октября.

Семененко рассказал, что на тренировке он решил прыгнуть флип. Он ошибся и сильно упал. Фигурист даже не помнит момент падения. Он думает, что ударился локтем, но заболело все тело.

«Я встал и понял, что не могу глубоко вдохнуть. На адреналине боль была еще не такой сильной, а примерно через час понял, что дела плохи. Что на бок не могу повернуться в кровати. Любые движения, повороты – все больно«, – рассказал Семененко «Матч ТВ».

Семененко благодарен медицинскому персоналу ФФККР и тренеру Алексею Мишину за то, что его поставили на ноги. Спортсмену делали уколы, давали таблетки и мазали травмированное место разными обезболивающими препаратами.

Евгений в итоге завоевал третье место на Гран-при Канады.