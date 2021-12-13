Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, Дзюба не вызывался в сборную России на последние отборочные матчи ЧМ-2022. Многие считают, что это связано со старым конфликтом Артема и главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать«, – заявил Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

Главный тренер «Рубина» добавил, что если Карпин не видит Дзюбу в своей игровой модели, то он делает все правильно.

Сборная России сыграет стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 весной в «Лужниках». 24 марта национальная команда встретится с Польшей. В случае победы, финальный матч пройдет 29 марта.