Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о состоянии поля «Ак Барс Арены» в Казани.

«Вы знаете, что здесь поле – говно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. Все международные команды, кто сюда приезжали, Клопп, Моуриньо и все тренеры говорили: поле – говнище просто«, – заявил Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

Главный тренер «Рубина» добавил, что на этом газоне основной нападающий команды дважды получил серьезную травму. Из-за этого казанцы потеряли большое количество очков и денег.

Слуцкому не нравится, что на стадионе проводят разные мероприятия, в том числе и свадьбы.

Тренер рассказал, что в Европе основное внимание при строительстве стадиона уделяют газону. А в России стараются сделать красивую картинку, но не учитывают потребности футболистов.