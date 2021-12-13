Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как относится к Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Салихова – явление в российском футболе. Она взорвала все устои, которые могут быть. По мне, это очень круто«, – сказал Слуцкий в интервью Собчак.

Главный тренер «Рубина» считает, что чем больше внимания будет приковано к футболу, тем лучше. По мнению Леонида Викторовича, большое количество людей захотели посмотреть на «Спартак» из-за Салиховой.

Тренер рассказал, как отнесся бы к тому, если бы в его клубе был такой человек, как Салихова.

«У меня была такая ситуация. У Кисана Илюмжинова был астролог внутри команды, который приходил и говорил мне, что у этого игрока плохой день и он будет плохо играть«, – сказал Слуцкий.

Тогда тренер соглашался с астрологом, но делал по-своему.