Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью Ксении Собчак рассказал, что на матчах испытывает колоссальные нагрузки.

Слуцкий заявил, что он работал с психофизиологом. Специалист вешал на него датчики и выяснил, что тренер испытывает огромный стресс во время игры. Его можно сравнить с состоянием шахтера, который провел трое суток в завале.

«Я понимаю, когда сам на себя смотрю, – вид сумасшедшего не очень приятен самому себе. Но я ничего не могу с собой поделать«, – сказал Слуцкий.

Леонид Викторович добавил, что долго пытался с этим бороться, но сейчас смирился.

Слуцкий рассказал, что даже когда ругается на футболистов и использует ненормативную лексику, не оскорбляет их.

«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.