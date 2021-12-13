Канадский хореограф Эшел Хилл и фигурист Дилан Москович рассказали, кто займет пьедестал почета на Олимпийских играх в Пекине. Они не включили в число медалистов россиян Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

«Первое место будет у Пападакис и Сезерона. Второе место отдам Хуббелл и Донохью. Третье место отдам канадцам Джиллс и Пуарье«, – сказал Хилл.

Канадский хореограф считает, что сместить Пападакис и Сизерона с первого места не получится. У Хуббелл и Донохью идеальный произвольный танец. Эксперт считает, что они выбрали идеальное время, чтобы показать его.

Москович заявил, что Синицина и Кацалапов находятся в элите фигурного катания, но он считает, что россияне не смогут попасть в топ-3 на Олимпиаде.