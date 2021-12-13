Российский танцор, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал о конкуренции в женском одиночном катании.

Соловьев заявил, что если бы он в 18 лет выиграл Олимпиаду, то тоже задумался, стоит ли кататься дальше. Однако принимать необдуманное решение не стоит. Соловьев понимает, что у девушек в фигурном катании высокий уровень конкуренции. Он не может назвать очевидного лидера. Может случиться что угодно.

«Конечно, не удивлюсь. В 15 лет четверные прыгать – это такая нагрузка на детские суставы, не до конца сформированный костяк. Выдержать после этого еще четыре года – очень сложно«, – ответил Соловьев на вопрос о том, уйдет ли Валиева после Олимпиады в Пекине.

Соловьев советует уходить на пике, тогда люди надолго запомнят победу.