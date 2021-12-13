Женская сборная России по гандболу начала матч против команды Франции в финальном туре группового этапа чемпионата мира. Встреча проходит на городской арене Гранольерс в Испании сегодня, 13 декабря.

Матч начался в 22:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи ведет телеканал «Матч ТВ». Посмотреть игру можно по ссылке.

После четырех туров обе сборные досрочно вышли в 1/4 плей-офф турнира. Россиянки набрали семь баллов и занимают второе место. Сборная Франции заработала восемь очков и лидирует в группе.

В первых четырех турах россиянки обыграли Камерун, Польшу, Сербию и Черногорию, а затем вничью сыграли со Словенией.

Сборная Франции выиграла все матчи на турнире.

В последний раз команды играли в финале Олимпийских игр в Токио. Тогда россиянки уступили со счетом 25:30.