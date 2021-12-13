Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о попадании на испанский «Реал Бетис» в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА (замена 1/16 финала).

Слова Семака цитирует официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, петербуржцам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу — занимает третье место в Ла Лиге, а также с испанцами всегда тяжело играть из-за их техники и контроля мяча.

«Так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что «Наполи» и «Лацио», я считаю, ещё более сильные команды», — сказал Семак, отметив, что еще изучит соперника подробнее.

По словам Семака, в составе «Бетиса» есть достаточно известных и классных игроков. «Тот же Бельерин, Вильям Карвалью, Гидо Родригес — достаточно футболистов на виду. Из наиболее известных — Каналес, Фекир», — сказал Семак.

Напомним, матчи «Зенита» и «Бетиса» состоятся 17 и 24 февраля.