Российский боец ММА, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что создал собственное футбольное агентство и планирует сотрудничество с Кларенсом Зеедорфом.

Слова Нурмагомедова цитирует портал «Известия». По словам Хабиба, он будет развиваться в футбольном направлении, планируется открытие футбольных школ в России вместе с Зеедорфом.

«Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас ещё идёт работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства», — рассказал экс-чемпион UFC, добавив, что если в 15-16 лет футболист не играет в сильной команде, то у него в карьере ничего не получится.

«Будем вести их, подписывать в другие лиги, это не только ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», —пояснил Хабиб работу агентства.