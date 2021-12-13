Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказался о работе с российскими биатлонистами.

Слова Пихлера цитирует RT. По словам тренера, пока он работал в России, то никогда не был достаточно хорош для спортивных руководителей. «Но это крест тренера, особенно в вашей стране: ты никогда не будешь достаточно хорош, если не выигрываешь все золото мира», — сказал Пихлер, напомнив, что под его руководством женская команда завоевала Кубок наций, чего с тех пор больше в России не случалось.

Напомним, Вольфганг Пихлер работал со сборной России с 2011 по 2014 годы, в частности, готовил российских биатлонисток к Зимним Олимпийским играм в Сочи. С 2015 года Пихлер работал со сборной Швеции.