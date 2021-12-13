Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказался о нынешнем состоянии российской национальной команды на Кубке мира.

В интервью изданию RT Пихлер отметил, что мужская сборная России выступает по-настоящему хорошо.

«Девочек, как мне кажется, важно просто не дергать, дать им возможность спокойно работать. Очень тяжело сохранять нервное равновесие, когда каждый уикенд на голову выливаются ушаты критики», — подчеркнул тренер.

По словам Пихлера, в женской российской команде нет сильного лидера, однако это не является поводом для трагедии.

«Мне нравится, как набирает форму Кристина Резцова, и в целом, исходя из того, что я видел, могу сказать, что команда бежит достаточно ровно и совершенно небезнадежна в эстафетном плане», — подчеркнул специалист.