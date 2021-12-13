Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо высказался о проведении повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Слова Бутрагеньо цитирует испанская Marca.

«Это было удивительно и прискорбно. Очень трудно понять такое. Нужно учитывать миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку«, — подчеркнул Бутрагеньо. Напомним, из-за ошибок, связанных с программным обеспечением, в УЕФА приняли решение провести жеребьевку заново.

В первый раз «Реалу» досталась «Бенфика», во второй раз — «Пари Сен-Жермен».

По словам Бутрагеньо, «Реал» с энтузиазмом ждет встречи против «ПСЖ», ведь понимает, что именно Лига чемпионов значит для клуба и для фанатов. Директор мадридского клуба подчеркнул, что «Реал» надеется на выход в четвертьфинал.