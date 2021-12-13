Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и ее переигровке из-за технических ошибок.

Слова Губерниева цитирует портал «Матч ТВ». По мнению комментатора, ситуация с повторной жеребьевкой — это ужас и позор, при этом кто с кем именно играет, комментатору не так важно, поскольку российских клубов там нет.

По словам Губерниева, на жеребьевке работал не один Андрей Аршавин.

«Нужно было пригласить Быстрова и ведущим сделать Ловчева, тогда жеребьевка могла бы быть в высшей степени достойной. И 100% «Реалу» мог бы достаться хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», — сказал Губерниев.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.