Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса в основном составе команды.

На официальном сайте «МЮ» появилось заявление о том, что тренировочная база была закрыта на сутки для того, чтобы был сведён к минимуму риск дальнейшего распространения коронавируса. Те лица, которые сдали положительные тесты, были изолированы, их имена не называются.

В клубе обсуждают с руководством Английской Премьер-лиги дальнейший матч «МЮ» с «Брентфордом» во вторник, 14 декабря, поскольку нормальная работа команды была нарушена, а тренировки отменены.

«Поездка команды и персонала в Лондон будет отложена, пока не будет принято решение по итогам этого обсуждения», – говорится на сайте «МЮ».