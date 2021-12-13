Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная официально пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге из-за травмы.

Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Какой-то конкретики о том, какую травму получила Косторная и сколько времени займет её восстановление, пока нет.

Прошлый чемпионат России Алена Косторная также пропускала из-за проблем со здоровьем: незадолго до турнира в Челябинске она перенесла коронавирус.

Напомним, чемпионат России 2022 по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря, соревнования пройдут на арене СК «Юбилейный». Этот турнир станет отборочным на Олимпийские игры в Пекине 2022.