Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о том. почему чемпионка Европы Алена Косторная пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге.

Информацию об этом сообщает портал РИА Новости.

По словам Когана, Алене Косторной запрещено тренироваться следующие 20 дней, из-за чего она и не сможет выступить на чемпионате России в Петербурге. Старт турнира назначен на 23 декабря, через 10 дней. «Что за травма, я вам, естественно, не скажу, потому что травма есть травма», — сказал Коган.

Ранее сообщение о снятии Косторной с чемпионата России появилось на официальном сайте ФФККР.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию является отборочным этапом на Олимпийские игры 2022 в Пхенчхане.