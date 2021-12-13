Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная не выступит на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию из-за перелома руки.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», фигуристка сломала кисть руки. Из-за того, что фигуристке наложили гипс и на 20 дней ограничили тренировки и нагрузки, она не сможет принять участие в турнире. Решение о снятии с чемпионата России было принято совместно тренерами и врачами.

Предыдущий чемпионат России Алена также пропустила из-за проблем со здоровьем.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря на площадке СК «Юбилейный». Он станет отборочным этапом к чемпионату Европы, а также к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.