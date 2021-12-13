Петербургский «Зенит» предложил иранскому нападающему Сердару Азмуну продлить контракт. Об этом сообщил итальянский инсайдер Николо Скира в своём «Твиттере».

Как сообщает журналист, «Зенит» не хотел бы отпускать Азмуна летом 2022 года в качестве свободного агента, поэтому предложил нападающему продлить контракт. Скира также упомянул, что французский «Лион» уже с октября ведет предварительные переговоры о переходе Азмуна, подготовлено соглашение на четыре года.

Помимо этого также сообщается об интересе со стороны леверкузенского «Байера».

Ранее французская пресса сообщала о том, что Азмун согласовал 4-летний контракт с «Лионом», а его родственники уже ездили во Францию, чтобы выбрать дом для проживания.