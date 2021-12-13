Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги этапа Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби, победа в котором принесла ему титул чемпиона мира.

Слова Ферстаппена цитирует Racefans.net.

«Я сочувствую Льюису, по ходу всей гонки он все делал правильно. Но «Формула-1» порой может быть непредсказуемой и, разумеется, повезти могло как одному, так и другому», — сказал Ферстаппен, добавив, что все могло получиться наоборот, и Ферстаппен бы контролировал ход гонки, но потерял все на последнем круге.

«Льюис великий спортсмен. Но, как я уже сказал – это гонки, нам всем приходится мириться с последствиями, хорошие они или плохие», — сказал гонщик, добавив, что Хэмилтон вернётся в борьбу и будет очень силен.