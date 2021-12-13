Мужская сборная Канады по хоккею назвала хоккеистов, которые сыграют на Кубке Первого канала. В состав команды вошли игроки клубок КХЛ, а также некоторых европейских чемпионатов.
В число голкиперов вошли Эдди Паскуале («Локомотив») и Джастин Погги («Кёльн»).
В список вызванных защитников Тревор Мёрфи («Сибирь»), Рис Скарлетт («Динамо» Рига), Чарльз Дженовей («Брюнес»), Джон Гилмор (ЦСКА), Брэндон Гормли («Динамо» Рига), Джейсон Демерс (без клуба), Мэт Робинсон (СКА), Морган Эллис («Айсбарен»).
В список нападающих вошли Джош Карри («Металлург»), Даниэль Одетт («Витязь»), Тейлор Бек («Динамо» Минск), Джордан Уил («Ак Барс»), Корбан Найт («Авангард»), Тайлер Граовац («Динамо» Минск), Филипп Майе («Металлург»), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Райан Спунер («Автомобилист»), Коди Куник («Барыс»), Лэндон Ферраро («Кёльн»), Бен Стрит («Мюнхен»), Адам Тамбеллини («Регле»), Эрик Фер (без клуба).
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