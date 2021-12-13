Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков сообщил, когда в клубе примут решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Руем Виторией.

Слова Мележикова цитирует портал «Чемпионат».

«Судьба Руя Витории? Решение будет приниматься на совете директоров в самое ближайшее время. Как я уже сказал, самое главное — подведение итогов первой части сезона», — сказал гендиректор клуба, добавив, что после этого клуб будет смотреть и реагировать, поскольку обязан работать на благо команду.

Напомним, сегодня, 13 декабря, «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» со счётом 0:3 в матче с двумя удалениями. В чемпионате России «Спартак» набрал за 18 туров всего 23 очка, но в Лиге Европы занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала.