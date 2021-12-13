Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре команды в матче с «Сочи» и о выступлениях команды в РПЛ в этом сезоне.

Слова Джикии цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам игрока, при счёте 0:1 «Спартак» получил необязательные контратаки и пропустил необязательные голы, а все должно было быть наоборот. «Но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь», — отметил Джикия.

По словам игрока, в первом тайме были хорошие розыгрыши угловых, во втором тайме тоже. «Какую оценку выставлю «Спартаку» за выступления в чемпионате России? Двойку», — сказал Джикия.

Напомним, «Спартак» за 18 туров набрал всего 23 очка. В последнем туре перед зимним перерывом «Спартак» проиграл «Сочи» со счётом 0:3.