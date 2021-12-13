Болельщики московского «Спартака» поддержали тренера Руя Виторию после разгромного поражения от «Сочи» в 18-м туре чемпионата России по футболу. «Сочи» обыграл «Спартак» на «Фиште» со счетом 3:0.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», несколько болельщиков «Спартака» растянули баннер с надписью «Руй — наш тренер» на двух языках под окнами отеля, в котором ужинали представители клуба после матча с «Сочи». В какой-то момент Витория подошел к окну и поблагодарил фанатов за баннер, показав руками сердечки и ромбики.

Отметим, судьба Руя Витории в клубе может определиться очень скоро — вопрос о его сохранении или же отставке будет обсуждаться на ближайшем совете директоров, как заявил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.