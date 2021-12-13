Женская сборная России по гандболу уступила сборной Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2021 год по гандболу среди женских команд.

Игра прошла на стадионе «Палау д’Эспортс де Гранольес» в городе Гранольерс, Испания, и завершилась со счётом 33:28 в пользу французских гандболисток. Счёт по таймам 17:16, 16:16 в пользу французских гандболисток.

Поражение от Франции стало первым для россиянок на этом турнире. До этого подопечные Людмилы Бодниевой одержали четыре победы — над Камеруном, над Польшей, над Сербией и над Черногорией, а также сыграли вничью со Словенией.

В 1/4 финала чемпионата мира российские гандболистки встретятся с первой командой из группы II — этой командой стала сборная Норвегии. Матч состоится в среду, 15 декабря.