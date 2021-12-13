Главные новости дня из мира футбола, фигурного катания, гандбола и других видов спорта — в традиционном дайджесте главных событий дня за 13 декабря:

Алена Косторная официально пропустит чемпионат России из-за травмы

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная официально пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге из-за травмы. Подтверждение информации появилось на официальном сайте ФФККР, по данным «Матч ТВ», у фигуристки перелом кисти.

«Спартак» проиграл «Сочи» в заключительном матче 18-го тура РПЛ

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы

«Зенит» узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы. По итогам жеребьёвки, состоявшейся в швейцарском Ньоне, подопечные Сергея Семака получили в соперники испанский «Бетис». Сейчас команда идет на третьем месте в чемпионате Испании.

Результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» против «ПСЖ», Роналду не сыграет с Месси

Стали известны новые пары 1/8 финала Лиги чемпионов, полученные в результате переигранной жеребьёвки в швейцарском Ньоне. Мюнхенская «Бавария» сыграет с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург». Португальскому «Спортингу» достался «Манчестер Сити» из АПЛ. Лиссабонская «Бенфика» попала на амстердамский «Аякс». Остальные пары можно посмотреть в публикации.

Россия проиграла Франции на ЧМ-2021 по гандболу и вышла на Норвегию в 1/4 финала

Женская сборная России по гандболу уступила сборной Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2021 год по гандболу среди женских команд. Игра прошла на стадионе «Палау д’Эспортс де Гранольес» в городе Гранольерс, Испания, и завершилась со счётом 33:28 в пользу французских гандболисток. Счёт по таймам 17:16, 16:16.