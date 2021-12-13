Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступила с поддержкой Алены Косторной на фоне новостей о травме руки, из-за которой фигуристка снялась с чемпионата России.

В своём «Инстаграме» Медведева выложила фотографию Косторной и написала слова поддержки.

«Алёнка, без лишних слов. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты сильная, и я уверена, что все преодолеешь! Выздоравливай скорее и будь сильнее!», — написала Медведева.

Напомним, из-за травмы руки (по информации «Матч ТВ» перелом кисти) Косторная вынуждена была сняться с предолимпийского чемпионата России в Санкт-Петербурге. До старта турнира осталось 10 дней, восстановление спортсменки займет 6-8 недель.