Боец смешанных единоборств из Таджикистана Муин Гафуров сдал положительный допинг-тест. Его отстранили от участия в боях на 6 месяцев. Об этом сообщает MMA Flighting.

В пробах 25-летнего бойца нашли канренон. 7 ноября 2021 года Муин боролся в финале претендентской серии Даны Уайта с канадцем Чадом Анхелигером. Если бы Гафуров победил, то стал бы первым бойцом из Таджикистана, подписавшим контракт с UFC. Муин проиграл финальный бой раздельным судейским решением.

Вместе с Гафуровым дисквалифицирован поляк Лукаш Бржески. Он подписал контракт с UFC за победу над Диланом Поттером. Теперь результат боя будет аннулирован. Пока неизвестно, останется ли Бржески в лиге после наказания. В любом случае он сможет выйти в октагон не раньше июня.