Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о ситуации с российскими фристайлистами, которые из-за непризнания вакцины от коронавируса «Спутник V» не смогли въехать в США, чтобы выступить на этапе Кубка мира.

Напомним, в рамках Кубка мира проходил олимпийская квалификация на Игры-2022 в Пекине.

«Выступая с позиции исключения дискриминации любых спортсменов, ОКР акцентирует внимание на необходимости гарантировать равные условия всем спортсменам при соблюдении принципа равных возможностей для тех, кто является основными действующими лицами глобальных спортивных процессов«, – цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Президент ОКР заявил, что нельзя лишать спортсменов возможности поучаствовать в отборе на Игры.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.