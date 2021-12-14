Предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге стартует уже на следующей неделе. Большая команда Этери Тутберидзе официально лишилась уже двух участниц из-за повреждений.

За 10 дней чемпионата России, а значит, и возможности на отбор лишилась Алена Косторная. Абсолютно случайная травма руки, по неподтверждённой информации — перелом кисти, 6-8 недель уйдёт на восстановление. В прямом эфире за месяц до этого мы видели, как травму получила Дарья Усачева. Очень неприятное повреждение бедра — какое именно, доподлинно неизвестно, поскольку комментарии были разные. Теперь мы надеемся увидеть Дашу на льду только к концу сезона, если уже не в следующем.

И если повреждение Усачевой можно назвать следствием большого желания успевать за техническим прогрессом (Даша усердно работала над трикселем Такую травму Косторной вряд ли можно было предугадать: неудачно подставить руку может любой фигурист при падении с любого прыжка, а не только элемента ультра-си. К тому же мы не знаем, где именно получила травму Алена — это могло случиться вне катка, а как-то комментировать произошедшее фигуристка не может.

Что с Александрой Трусовой прямо сейчас, неизвестно: из-за проблем с ногой она снялась с этапа Гран-при в Японии, а предыдущий этап в США катала с одним четверным в произвольной (для Саши с её амбициями это серьёзное понижение). По данным из разных источников, фигуристка получила стрессовый перелом стопы. За пару месяцев его не вылечишь, но если обеспечить покой, то можно целенаправленно подвести к конкретному турниру. Так со стрессовым переломом стопы Евгения Медведева выступала на ЧЕ-2018 в Москве и на Олимпиаде, в Пхенчхане и вовсе удалось выдать безошибочные прокаты. Другое дело, что технический контент у Саши абсолютно другой — одни элементы ультра-си…

Проблемы со здоровьем в этом сезоне были и у действующей чемпионки мира Анны Щербаковой: травма пальца на ноге лишила её месяца тренировок на льду, причём по словам самой фигуристки, повреждение она получила не на занятии, а вне его. В межсезонье пришлось очень трудно, но к ноябрю Аня восстановила и четверной, и достаточно уверенно набрала форму, чтобы бороться за самые высокие места.

Всем девочкам сейчас хочется пожелать крепчайшего здоровья и сил. Олимпийский сезон не щадит никого. Грустно, что они вылетают из борьбы и не имеют возможности хотя бы просто показать на турнире все, что они умеют, и побороться за путёвку на Игры. Да, по мнению того же Ильи Авербуха, на олимпийскую поездку Косторная не претендовала, ведь была даже не в топ-4 по результатам в этом сезоне, но она все ещё имела право бороться за неё. И Дарья Усачева имела право бороться — кто знает, возможно, этим фигуристкам бы и пришлось выступать на Играх, если бы травмы случайным образом настигли других девочек.

Сейчас мы ждём в Петербурге Камилу Валиеву, Майю Хромых, Анну Щербакову и Александру Трусову из старшей группы, юниорку Аделию Петросян, возможно, решится вопрос с допуском Софьи Акатьевой — это все равно внушительный десант. Хочется, чтобы к следующей неделе он таким и остался.