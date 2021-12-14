Журналист шведского издания Aftonbladet Дидрик Феликс Петтерссон прокомментировал выступления лидера мужской сборной России Александра Большунова в текущем сезоне.

Большунов только два раза попадал в топ-3 на гонках Кубка мира-2021/2022. Александр стал третьим в гонке с раздельным стартом, а потом выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

В прошлые выходные Большунов не вышел на старт спринта в Давосе, а в индивидуальной гонке стал 12-м.

Материал шведского журналиста озаглавлен так: «Тайна вокруг формы Александра Большунова беспокоит Россию«.

«Елена Вяльбе рассказала, что звездный лыжник сдаст кровь на анализы, чтобы найти причину проблем. В эти выходные казалось, что он не собирается стартовать, но он все же решил попробовать«, – написано в статье.

Четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Дрездене (Германия) с 18 по 19 декабря.