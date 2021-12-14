Бывший защитник московского ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что близок к завершению футбольной карьеры.

Жирков рассказал, что пока еще не знает, чем будет заниматься. Он рассмотрит любые предложения, если они поступят. Юрий надеется, что во время наступившей паузы в чемпионате России он сможет найти себе клуб.

«Могу в РПЛ, могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было«, – цитирует Жиркова ТАСС.

Напомним, 15 июня 2021 года Юрий Жирков получил травму одной из мышц бедра в матче со сборной Бельгии. Он восстановился от повреждения, но остался свободным агентом. «Зенит» не стал подписывать новый контракт с футболистом.