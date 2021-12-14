Первый канал проведет трансляции чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
В прямом эфире покажут короткие и произвольные программы среди девушек, пар и танцевальных дуэтов. Также на Первом канале можно будет посмотреть показательные выступления.
В полном объеме соревнования сильнейших фигуристов России можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Там, кроме прокатов, покажут прокаты, закулисье и проведут трансляцию официальной жеребьевки.
23 декабря выступят мужчины и пары с короткими программами, а также дуэты с ритм-танцами.
24 декабря мужчины и танцоры покажут произвольный танец, женщины выступят с короткими программами.
25 декабря пары и женщины представят произвольные программы.
26 декабря состоятся показательные выступления.
Чемпионат России – отборочный турнир на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
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