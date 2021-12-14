Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в парном катании, рассказала о том, как проходила просмотр в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Девушка поделилась впечатлениями от тренировок.

В настоящее время Павлюченко выступает в парном катании с Денисом Ходыкиным.

«Нужно очень много работать – это самое главное. При этом не могу сказать, что там кто-то сильно давил на себя или ругался. Просто приходить и понимаешь, что все люди работают«, – цитирует Павлюченко Sport24.

Фигуристка рассказала, что в группе Тутберидзе царит такая атмосфера, что ты просто не можешь не работать. Энергия наполняет изнутри, и появляется сильное желание тренироваться.

Дарья Павлюченко – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в паре с Денисом Ходыкиным.