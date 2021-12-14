Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева высказалась о поражении подопечных в матче группового этапа ЧМ-2021 от Франции. Матч завершился со счетом 28:33.

Бодниева считает, что основной причиной проигрыша стали действия линейного игрока сборной Франции Паулетты Фоппы.

«Для нас большие проблемы создавал линейный игрок. Должны признать, что Паулетта Фоппа одна из самых сильных линейных. Мы не справились с ней ни в первом, ни во втором тайме«, – цитирует Бодниеву пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

В четвертьфинальном матче Россия сразится с Норвегией.

Бодниева заявила, что команда должна быть готова к любому сопернику. Для того, чтобы получить в противники команду ниже классом, нужно было выигрывать у сборной Франции.