Известный российский футбольный арбитр Сергей Карасев прокомментировал критику своих решений со стороны коллег.

Карасев заявил, что ему всегда интересно мнение коллег по определенным эпизодам. Он постоянно общается с другими арбитрами и интересуется их мнением о том или ином эпизоде. В итоге складывается диалог, в котором мнения рефери расходятся. Он считает это обязательным моментом в своей работе.

«Мы не должны гладить себя по голове и говорить: «Я судья, я всегда прав». Мне лучше, чтобы кто-то лишний раз дал по башке, чтобы при всех своих достижениях не заигрывался«, – цитирует Карасева «Р-Спорт».

Российский арбитр считает, что обязательно нужно слушать мнение со стороны. В противном случае он перестанет развиваться как судья.