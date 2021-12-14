Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов высказался о разгромной победе над «Спартаком» (3:0) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

Попов заявил, что игра была очень сложной, но интересной для болельщиков. До удаления «Сочи» постоянно атаковал, а после – пришлось защищаться. Ивелин считает сплоченность команды и желание биться друг за друга большим плюсом.

Попов рассказал, что начал праздновать гол, потому что не выходил на поле в последних матчах. Его переполняли эмоции.

«Но после я остановился и извинился перед болельщиками «Спартака», ведь провел за этот клуб три с половиной года, выиграл чемпионат России, Суперкубок страны. Никого не хотел обидеть«, – сказал Попов в эфире «Матч ТВ».

Футболист «Сочи» считает, что руководство «Спартака» должно принять определенные решения, чтобы команда начала выигрывать в РПЛ.