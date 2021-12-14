Мужская сборная России по хоккею сегодня, 15 декабря, сыграет против сборной Канады на Кубке Первого Канала, втором этапе Еврохоккейтура в сезоне-2021/22.

Игра состоится на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало матча назначено на 18:30 по московскому времени.

В состав сборной России на матчи этого турнира вошли игроки команд КХЛ. Состав сборной Канады также укомплектован игроками клубов КХЛ, а также различных европейских чемпионатов, в частности, немецкого.

Сборная Канады принимает разовое участие в Кубке Первого канала в ходе подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

На предыдущем этапе Еврохоккейтура (Кубок Карьяла в Финляндии) сборная России потерпела два поражения — в матчах с Финляндией и Швецией. Также подопечные Алексея Жамнова смогли победить Чехию.