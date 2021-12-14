Женская сборная России по гандболу сегодня, 15 декабря, сыграет против команды Норвегии в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2021 года по гандболу среди женщин.

Игра пройдёт на стадионе «Палау д’Эспортс де Гранольес» в городе Гранольерс, Испания. Начало матча назначено на 22:30 по московскому времени.

По ходу группового этапа подопечные Людмилы Бодниевой одержали четыре победы — над Польшей, Камеруном, Сербией и Черногорией. Также российские гандболистки сыграли вничью со Словенией и проиграли команде Франции.

У сборной Норвегии на групповом этапе — пять побед и одна ничья. Норвежские гандболистки обыграли поочередно команды Казахстана, Ирана, Румынии, Пуэрто-Рико, Нидерландов, а также поделили очки с командой Швеции.

На Олимпиаде в Токио-2020 сборная Норвегии завоевала бронзу, проиграв в 1/2 финала сборной России.