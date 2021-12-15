Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 15 декабря, сыграет против французского «АСВЕЛа» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдёт на стадионе «Астробаль» в городе Виллербан, начало назначено на 23:00 по московскому времени.

Команда Хави Паскуаля в последних трёх турах Евролиги потерпела поражения: неудачи постигли «Зенит» в матчах с греческим «Панатинаикосом», сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Фенербахче». Пока команда идёт на 7-м месте в турнирной таблице, в копилке — 21 очко.

«АСВЕЛ» имеет аналогичное количество очков и располагается на 10-м месте. В последних шести играх у французской команды пять поражений.

В прошлом розыгрыше Евролиги «Зенит» дважды победил «АСВЕЛ» в регулярном чемпионате: в Петербурге со счётом 87:53, во Франции со счётом 66:53.