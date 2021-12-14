Олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях гимнасток, россиянка Ульяна Донскова рассказала, как команда праздновала завоевание золота Олимпиады в Лондоне.

«Мы потом поехали отдыхать вместе с Ириной Александровной Винер-Усмановой, и, помню, она заходит к нам в гости, стол ломится от всяких угощений, и она говорит: «А чего вы не едите? Ну-ка быстро давайте, буду смотреть, чтобы вы ели!«, – цитируют Донскому «Известия».

Эта ситуация произошла на отдыхе после победы на Олимпийских играх в Лондоне.

Напомним, на прошедших недавно Олимпийских играх в Пекине сборная России по художественной гимнастике уступила золото национальной команде Болгарии. Президент Федерации художественной гимнастики России обвинила судей в предвзятости.