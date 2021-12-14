Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о трансферных планах московского клуба на зимнее трансферное окно. Железнодорожники планируют усилить свой состав перед второй частью сезона.

«Будут ли покупки у «Локомотива» зимой? Конечно, покупки будут. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает игроков«, – заявил Цорн в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Спортивный директор «Локомотива» добавил, что в составе есть травмированные игроки, которые долго не могут восстановиться. Некоторые позиции в составе закрыты не полностью.

Цорн отказался рассказывать, кого планирует приобрести «Локомотив».

19-й тур чемпионата России по футболу откроется матчем между «Краснодаром» и «Локомотивом».