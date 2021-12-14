Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Анси, Ле Гран-Борнан. Инфографика NVsport.ru

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Анси, Ле Гран-Борнан. Инфографика NVsport.ru

Стало известно расписание гонок четвёртого этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси, Ле Гран-Борнан. Старт этапа назначен на четверг, 16 декабря.

Первая гонка состоится в четверг, 16 декабря, женщины пробегут спринт на 7,5 километров. На день позже, 17 декабря, назначен спринт у мужчин. Обе гонки стартуют в 16:15 по московскому времени.

На субботу, 18 декабря, запланированы две гонки преследования. На 15:00 запланирован старт женского пасьюта, на 17:00 — старт мужского пасьюта.

В воскресенье, 19 декабря, состоятся первые в этом сезоне масс-старты на Кубке мира. В этих гонках примут участие 25 лучших биатлонистов и биатлонисток по общему зачету, а также по пять спортсменов добавят по лучшим результатам этапа.