Комментатор Андрей Шестаков высказался о составе сборной России на Кубок Первого канала «Петербургскому дневнику».

Шестаков считает, что состав не выглядит оптимальным. Несколько игроков травмировались перед турниром. Однако около 80 процентов игроков из нынешнего состава смогут выступить на Олимпиаде в Пекине, если НХЛ не отпустит туда своих хоккеистов.

Комментатор убежден, что шансы на то, чтобы Национальная хоккейная лига запретила игрокам участвовать в ОИ-2022 в Пекине велики. Если кто-то из спортсменов заболеет коронавирусом, то ему придется отсидеть на карантине от 21 до 35 дней. Руководство НХЛ точно не хочет потерять своих хоккеистов на такой длительный срок.

Шестаков призвал обратить внимание на состав сборной Канады на Кубке Первого канала. Есть вероятность, что именно с этой командой национальная команда России будет играть в Пекине.

Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.