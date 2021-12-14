Норвежский гроссмейстер, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен намекнул на то, что матч за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего может стать последним в его карьере.

«Для тех, кто ждет, что я сыграю в матче за звание чемпиона мира в следующий раз, очень велик шанс, что они будут разочарованы. Я не чувствую, что положительные моменты перевешивают отрицательные», — цитирует Карлсена издание VG.

По словам Карлсена, мотивировать его может матч против Алирезы Фирузджи, если 18-летний французский шахматист сумеет выиграть турнир претендентов. В ином случае Карлсен вряд ли сыграет следующий матч за шахматную корону.

Напомним, Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего за 11 партий, счет в матче 7,5:3,5.