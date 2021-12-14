Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможное увольнение наставника московского «Спартака» Руя Витории с поста главного тренера. По его словам, президенту клуба Леониду Федуну не стоило забывать о штабе.

Специалист отметил, что у красно-белых происходит исключительный бардак. При этом крайним всегда считается тренер.

«Из года в год мы видим эту картину. Уже все смеются про «спартаковский цикл». Клоунада в чистом виде. Федун пустил все на самотек и вот, что из этого вышло», – цитирует Канчельскиса Sport24.

Он полагает, что Витория не виноват в неудовлетворительных результатах. На многое повлияла атмосфера в клубе.

Напомним, ранее появилась информация о смене тренера в московской команде. Известно, что на место португальца может прийти Паоло Ваноли.