Финский пилот Валттери Боттас, выступавший в сезоне-2021 за «Мерседес» высказался о развязке сезона и проигранном титуле для его напарника — Льюиса Хэмилтона.

Слова Боттаса цитирует сайт «Формулы-1». По словам пилота, команда хотела получить оба титула — и Кубок конструкторов, и победу в личном зачете пилотов.

«Больно, что Льюис не стал чемпионом. Чувствую, будто сам сам проиграл чемпионат, потому что он проиграл. Действительно переживаю за него, потому что считаю, что он это заслужил…», — сказал Боттас, добавив, что у Хэмилтона был отличный старт и гонка шла хорошо, однако затем все поменялось.

По словам Боттаса, в воскресенье, 12 декабря, просто был не день «Мерседеса». Напомним, на последнем круге гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и взял титул чемпиона мира.