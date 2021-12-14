Один из игроков сборной Чехии по хоккею сдал положительный тест на коронавирус перед стартом российского этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Как сообщает агентство ТАСС, этим игроком является нападающий Милан Гулаш, об этом сообщает пресс-служба сборной Чехии. Игрок был помещен на самоизоляцию, тестирование остальных игроков прошло в штатном режиме, все результаты отрицательные.

На 16 декабря запланирован вынесенный матч Кубка Первого канала между Чехией и Финляндией. Игра состоится в Праге, Чехия. Большая часть игр Кубка Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене», там же сборная Чехии сыграет с командой России (18 декабря) и против сборной Швеции (19 декабря). Также в турнире примет участие сборная Канады в качестве подготовки к грядущей Олимпиаде в Пекине.