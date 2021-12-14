Спортивный журналист и олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская высказалась о возможном повышении возрастного ценза для выступлений на крупных турнирах в фигурном катании. Эксперт привела в пример группу Этери Тутберидзе.

Она также отметила, что обсуждение травмы Алены Косторной и поездка одиночниц на Игры в Пекин-2022 не сравнятся с вопросом о будущем юных российских спортсменок.

«Кто останется, если летом поднимут возраст? Вроде бы ответ на поверхности: Трусова, которая хочет, Косторная, которая объявила, что будет продолжать (верить в эту латынь, или нет, личное дело каждого), Майя Хромых, Даша Усачева после выздоровления», –написала Вайцеховская в своем Telegram-канале.

Она добавила, что потенциал есть и у Камилы Валиевой, та могла бы выиграть не одну Олимпиаду.

При этом, по ее наблюдениям, примеры из недавнего прошлого фигуристок «Хрустального» говорит о недолгом сроке на вершине. По ее словам, в топе они смогут продержаться по два-три года.

Напомним, ранее предложение о повышении возрастного ценза вносили представители норвежской федерации.