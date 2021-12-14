Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и ее партнер, тиктокер Даня Милохин исполнили новогодний номер на съёмках нового выпуска шоу «Ледниковый период».

Как сообщает портал Sport24, фигуристы откатали постановку на песню группы Abba «Happy New Year». Во время номера пара смогла исполнить несколько высоких поддержек, а закончила прокат поцелуем. Ранее фигуристы уже использовали поцелуй в своих номерах, однако подчеркивали, что находятся лишь в дружеских отношениях.

Отметим, в эфир этот выпуск выйдет не в эту субботу, 18 декабря, а через неделю, поскольку сейчас шоу «Ледниковый период» снимают с запасом. Сегодня, 14 декабря, будут проведены съемки финального выпуска, а 15 декабря — съемки гала-концерта.